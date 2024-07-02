الزمالك يصطدم مع إتحاد الكرة بسبب مباراة الطلائع

ياسر رشاد - القاهرة - أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب خطابا إلى إتحاد الكره المصرى ولجنة المسابقات يعترض فيه على إقامة مباراته مع طلائع الجيش فى بطولة الدورى المقرره يوم ١٤ أغسطس باستاد القاهره فى الرابعه عصرا مما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص محتجا على إقامتها فى توقيت تكون حرارة الجو مرتفعه مما قد يسبب اضرارا صحيه للاعبين.

وطالب الزمالك بتغيير الموعد إلى السابعه مساءا أسوة بلعب الأهلى فى هذا اليوم مع إنبى فى السابعه بملعب المقاولون العرب وكذلك يلعب بيراميدز مع الداخليه ببرج العرب فى نفس الوقت مما يخل بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأنديه.

من ناحيه أخرى أكد الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أن هناك تحركات كبيره من المجلس لإنهاء الوصول إلى تسويه بشأن مستحقات المغربى خالد بوطيب حتى نتمكن من الحصول على الرخصه الإفريقيه قبل إنتهاء المهله التى منحها الاتحاد الأفريقي الكاف للزمالك حتى ٦ يوليه الجاري وبعدها لن توجد مشكله للمشاركه فى بطولة كأس الكونفدرالية الموسم المقبل.

ويؤدى فريق الكره مرانه الأخير اليوم الثلاثاء قبل السفر إلى الاسكندريه للدخول فى معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء فاركو غدا على استاد الجيش فى الجوله ال٢٩ لبطولة الدوري الممتاز.

وشهد الفريق أزمة جديده بعد أن طلب محمد أشرف روقا الرحيل على خلفية توقيع غرامه ماليه عليه قدرها ١٠٠ ألف جنيه بسبب رفضه المران مع المستبعدين عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.

فى الوقت الذى تلقى فيه جهاز الكره خطابا من إتحاد الكره يطلب فيه استدعاء رباعى الزمالك أحمد سيد زيزو ومحمد شحاته وزياد كمال وحسام عبد المجيد للانضمام إلى صفوف المنتخب الأوليمبي الذى يشارك فى أوليمبياد باريس.

وأعلن مجلس الإدارة تجديد عقد محمد صبحي حارس المرمى لمدة أربع مواسم فى جلسه حضرها أحمد سليمان وحسين السيد عضوا المجلس وعبد الواحد السيد مدير الكرة.