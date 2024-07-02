جوميز يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمواجهة فاركو.

وتنطلق مباراة الزمالك وفاركو، في السابعة مساء غد الأربعاء، في الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وسوف يضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة، لمواجهة فاركو، خلال المران الأخير اليوم الثلاثاء.

وسيلقي جوميز محاضرة على اللاعبين في المران لشرح مهام كل لاعب، والتعليمات التي يجب تنفيذها من أجل تحقيق الثلاث نقاط.

ومن المنتظر، أن يعلن جوزيه جوميز عن قائمة المباراة، عقب المران، على أن يتوجه الفريق إلى مدينة الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق حتى موعد اللقاء لزيادة التركيز لدى اللاعبين.

ويحتل الزمالك المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري المصري، برصيد 37 نقطة بعد خوض 22 مباراة، حقق الفوز في 11 مباريات، وتعادل في 4 وخسر في 7.