موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الطلائع بالدوري المصري والقناة الناقلة

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يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمباراته أمام طلائع الجيش في الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.



وتعد مباراة الاهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الطلائع فى الدوري المصري



يستعد الأهلى لمواجهة الطلائع المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الأهلى والطلائع في الدوري



يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 54 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 52 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.



فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر بجدول الدوري برصيد 35 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والطلائع في الدوري



فاز الأهلى على الداخلية برباعية مقابل هدف فى أخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل الطلائع سلبياً مع الاتحاد السكندري فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والطلائع فى الدوري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.