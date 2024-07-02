شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مهلة إبراهيما نداى للزمالك واللاعب يطالب النادى بـ650 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن مهلة إبراهيما نداى لاعب نادى الزمالك، لمسئولى القلعة البيضاء لدفع مستحقاته المتأخرة، تنتهى اليوم الثلاثاء، ويحق للاعب تقديم شكوى ضد النادى بداية من الغد.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، عبر إذاعة أون سبورت إف إم: إبراهيما نداى أرسل إنذاراً للزمالك بخصوص مستحقاته المتأخرة والتى بلغ 650 ألف دولار، وتنتهى المهلة اليوم، وإن لم يتم التفاوض مع اللاعب من الممكن أن يتم رفع شكوى غداً ضد النادى.

وأضاف: الزمالك يفاوض طلائع الجيش من أجل يسرى وحيد، وهناك أيضاً مفاوضات مع غزل المحلة لضم عمرو الجزار مطروح على جوميز، ومحمد عاطف ومهاب ياسر.

من ناحية أخرى يسعى مسئولو نادى الزمالك لإنهاء أزمة الحصول على الرخصة الأفريقية، وذلك بعد أن تم مد المهلة لاستيفاء الأوراق حتى يوم 5 يوليو الجارى.

ويواجه الزمالك أزمة كبرى بسبب عدم الحصول على الرخصة الأفريقية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب المديونيات الموقعة عليه والتى أدت لإيقاف القيد، خاصة أن الكاف يشترط على الفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية أن تكون خالية من أي نزاعات مالية، وأن تنهى تلك الأزمات قبل نهاية شهر يونيو.