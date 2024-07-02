توتنهام يعلن التعاقد مع نجم ليدز

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي توتنهام الإنجليزي عن تعاقده بشكل رسمي مع أرتشي جراي لاعب فريق ليدز يونايتد اليوم الثلاثاء في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووقع جراي عقدا مع توتنهام يمتد حتى عام 2030، في الانتقالات الصيفية الحالية.

أكد نادي توتنهام في بيانه أنه أرتشي أنضم للسبيرز قادما من ليدز يونايتد، ووقع مع النادي عقدا حتى عام 2030، وسيرتدي القميص رقم 14.



وواصل أن أرتشي أنضم لـ ليدز لتحت 9 سنوات، وحصل على مشاركته مع الفريق الاول في عام 2021 في سن 15 عاما فقط، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتابع أنه صعد إلى فريق ليدز تحت 21 عامًا في نهاية موسم 2022/23، وشارك لأول مرة في اليوم الافتتاحي للبطولة للدرجة الأولى الإنجليزية 2023-2024.

وخاض 52 مباراة في جميع المسابقات حيث وصل ليدز إلى نهائي الملحق في ويمبلي، اختياره كأفضل لاعب شاب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

