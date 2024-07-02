الثامنة مساءً .. استكمال مباراة سموحة وبيراميدز بخوض 41 دقيقة

ياسر رشاد - القاهرة - تستكمل في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء ، مواجهة سموحة وبيراميدز ، على ملعب ستاد الإسكندرية على أن تستأنف بقية المواجهة وتلعب 41 دقيقة فقط ، بعد أن ألغى حكم اللقاء المواجهة في وقت سابق بسبب الظروف القهرية وتعرض إحدى المنشآت الخاصة بالاستاد للحريق.



ويخوض فريق بيراميدز مواجهة الليلة في صدارة ترتيب المنافسات برصيد 63 نقطة، بعد خوض 26 مباراة ، محققًا الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسارة لقاء وحيد.

على صعيد آخر ، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم ، إجراء تعديل على موعد مواجهتي سموحة أمام إنبي والاتحاد ضد بيراميدز المقرر إقامتهما لحساب منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الممتاز.

وتقرر إقامة المباراة الأولى سموحة ضد إنبي 6 يوليو الجاري الساعة الخامسة والنصف بدلاً من السابعة مساءً على ستاد الإسكندرية ، على أن تقام مباراة الاتحاد صد بيراميدز يوم 8 من الشهر ذاته على ملعب الإسكندرية أيضًا.