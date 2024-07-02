جهاد جريشة : ياسر عبد الرؤوف وسمير عثمان الأنسب لخلافة بيريرا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف جهاد جريشة الحكم الدولى السابق أن الثنائي ياسر عبد الرؤوف و سميرعثمان الأنسب لقيادة لجنة الحكام الفترة المقبلة عقب الاستقرار على رحيل رئيس لجنة الحكام الحالى البرتغالى بيريرا بنهاية تعاقدة .

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وأوضح جهاد جريشة خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى المذاع على آون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " إن إجتماع أمس من مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم مع البرتغالى بيريرا رئيس لجنة الحكام محاولة لإنقاذ الموسم عقب الاخطاء الكارثية فى مباريات بطولة الدورى الممتاز ".

وأشار جهاد جريشة " تم الإستعانة بعزب حجاج وتعينه مدير عام للجنة الحكام وذلك للاستعداد للإنطلاق الموسم الجديد حيث يقوم حاليا بعمل تحضير وخريطة للموسم الجديد ".