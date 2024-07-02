على خطى مدربه.. رسميا تشيلسي يعلن التعاقد مع لاعب ليستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي تشيلسي التعاقد مع كيرنان ديوسبري هول قادما من ليستر سيتي لمدة 5 سنوات.

وأصبح لاعب خط الوسط رابع صفقة صيفية للبلوز بعد موافقته على عقد مدته خمس سنوات.

ولحق اللاعب صاحب الـ25 عامًا بمدربه الأسبق الذي تولى تدريب البلوز منذ أسابيع قليلة "إنزو ماريسكا".

ويعد ديوسبري هول هو رابع صفقة للبلوز، بعد قلب الدفاع توسين أدارابيويو في انتقال مجاني من فولهام، ولاعب الوسط المهاجم أوماري كيليمان من أستون فيلا ومارك جويو من برشلونة.

من هو ديوسبري هول؟

انضم لاعب خط الوسط، المولود في نوتنجهام، إلى فريق شباب ليستر في عام 2006، وظهر مع الفريق لأول مرة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي في يناير 2020.

وتبع ذلك فترات إعارة في بلاكبول ولوتون تاون، قبل أن يصبح ديوسبري هال لاعبا أساسيا مع فريق ليستر لموسم 2021/22.

وشارك في 59 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل ثلاثة أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ويبدأ تشيلسي جدوله التحضيري للموسم الجديد بمباراة ضد ريكسهام في كاليفورنيا يوم 24 يوليو.

وسيبدأ الفريق مشواره الجديد باستضافة حامل اللقب مانشستر سيتي في 18 أغسطس.