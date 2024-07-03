حكام مواجهة الزمالك وفاركو بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة عن طاقم تحكيم مواجهة الزمالك وفاركو، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



ويرغب الزمالم وفاركو في تحقيق الفوز خلال مواجهة الغد، في المباراة التي يشهدها ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

طاقم حكام مواجهة الزمالك وفاركو

حكم ساحة: مصطفى الشهدي.

حكم مساعد أول: هاني خيري.

حكم مساعد ثاني: مصطفى عطية.

حكم رابع: حمادة القلاوي.

حكم فيديو: محمد عباس ومعه شهاب راشد.

ومن المقرر انطلاق مواجهة الزمالك أمام نظيره فاركو في تمام السابعة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

بينما ستُنقل مباراة الزمالك وفاركو عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.