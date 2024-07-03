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عضو الزمالك يسخر من سيد عبدالحفيظ: “عاوزين نبقى جامدين زي الاهلي”

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سيد عبد الحفيظ - الأهلي

سيد عبد الحفيظ - الأهلي

سخر محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق في الاهلي.

وقال محمد طارق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: “جمهور الزمالك يريد رؤية ناديه جامد مثل النادي الاهلي، أنا نفسي أبقى جامد زي الاهلي لكن مفيش عوامل تساعدني”.

وتابع عضو الزمالك ساخرًا : “سيد عبد الحفيظ كان عنده حق لما قال النادي الاهلي جامد”.

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وأشار إلى أن بيراميدز فريق قوي وينافس بقوة، متسائلًا: ” لماذا تحدث أشياء تؤثر عليه مثل إيقاف الشيبي نجم الفريق بالإضافة إلى وجود معوقات توضع أمامه دائمًا”.

واستكمل: “أي المشكلة أن بيراميدز يفوز بلقب ، ليه بيتحط رخامة لبيراميدز؟ عشان بينافس على الدوري المصري إيه المشكلة يعني لما بيراميدز ياخد الدوري؟، عشنا عمرنا كله الاهلي يفوز بلقب الدوري 8 سنوات والزمالك مرتين “.

وشدد: “ثروت سويلم استفز وقلل من نادي الزمالك ولابد أن يعرف أنه في خصومة مع نادي كبير، وشعبية الزمالك قائمة على جماهيره وعنده حق في موقفهم بالغياب عن مباراة سيراميكا”.

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