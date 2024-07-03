شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يعترض على الأخطاء التحكيمية بمباراة إنبى فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادي المقاولون العرب بيانا رسميت للاعتراض على طاقم تحكيم مباراة إنبي التي أقيمت أمس الثلاثاء في الدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين.

وجاء البيان كالتالي..

استمرارا للكوارث التحكيمية التي تعاني منها مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وللمرة السادسة هذا الموسم يتعرض فريق المقاولون العرب لأخطاء تحكيمية مؤثرة نعاني منها أشد المعاناة، في توقيتات يتطلع فيه الجميع للحصول على حقوقه فقط، وتضرب هذه الأخطاء مبادئ العدالة التي من المفترض أن تتوافر للجميع حتى نحظى ببطولة قوية تسفر عن مستوى حقيقي لكل الفرق.

ويتقدم نادي المقاولون العرب بشكوى لاتحاد الكرة ورابطة الأندية اعتراضا على طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام إنبي والتي أقيمت بالجولة 29 للدوري وقادها تحكيميا الكابتن عاطف حسين وقاد غرفة الفار الكابتن محمد الصباحي.

ويؤكد أنه في ظل وجود تقنية الفار احتسب حكم المباراة ضربة جزاء غير صحيحة بالمرة بمساعدة من حكم "الفيديو"، والذي من المفترض أن يكون وجودهم على التقنية لتحقيق أكبر قدر من العدالة ولم يراجع نفس الحكم ضربة جزاء للاعب المقاولون عمر سافيولا في الدقيقة 32 من الشوط الأول، ولم يراجعه حكم الفار، كما شابت المباراة أخطاء غريبة باحتساب أخطاء مؤثرة لا أساس لها من الصحة على مدار المباراة.

إن ضربة الجزاء غير الصحيحة التي تم احتسابها لا تستند على أي قواعد تحكيمية فلاعب إنبي سدد الكرة دون اشتراك، وخرجت خارج المرمى قبل أي تلامس وتم الاحتساب بعد انتهاء الوقت الأصلي والمضاف من جانب الحكم والذي كان مقدرا بسبع دقائق.

ما يحدث يؤكد ما حذرنا منه في 5 خطابات رسمية سابقة دون تحقيق أو رد وهو ما يضرب مبدأ المنافسة العادلة في مسابقة الدوري.