شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يراسل اتحادات أوروبية لاستقدام طاقم حكام لمباراة الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

بدأ اتحاد الكرة في مراسلة عدد من الاتحاد الأوروبية لاستقدام طاقم تحكيم لمباراة النادي الأهلي ضد بيراميدز في بطولة الدوري المصري، بناء على طلب القلعة الحمراء.

ويسعى المارد الأحمر للحفاظ على اللقب بالتتويج بالنسخة الحالية 2023-2024، ويخوض منافسة قوية مع الفريق السماوي.

وطلب الأهلي من رابطة الأندية المصرية واتحاد الكرة تعيين حكام أجانب لمواجهتي بيراميدز، سدد الأهلي بالفعل تكاليف حكام مباراة الزمالك ولقاء بيراميدز المنتظر، وسيُسدد باقي تكاليف المباراتين الأخرتين.

ويلتقى المارد الأحمر مع بيراميدز في لقاء الذهاب يوم 12 يوليو الجاري، ثم الإياب 22 من الشهر ذاته. ويملك بيراميدز صاحب المركز الأول في رصيده 65 نقطة بعد خوض 26 لقاء في مسابقة الدوري، بفارق 14 نقطة، عن الأهلي حيث يملك حامل اللقب 51 نقطة من 21 مباراة.