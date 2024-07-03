اخبار الرياضه

الامارات | 55 دقيقة تكفي أنس جابر لتجاوز مويوكا في ويمبلدون

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 55 دقيقة تكفي أنس جابر لتجاوز مويوكا في ويمبلدون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شقت أنس جابر طريقها إلى الدور الثاني في بطولة ويمبلدون للتنس في 55 دقيقة بفوزها على اليابانية مويوكا أوتشيجيما 6-3 و6-1.

ولم تبذل اللاعبة التونسية المصنفة العاشرة ووصيفة البطلة في العامين الماضيين جهداً كبيراً أمام منافستها المصنفة 68 عالمياً وكسرت إرسالها على الفور لتتقدم 3-0 قبل أن تحافظ كل منهما على إرسالها لبقية المجموعة الأولى.

ثم عززت أنس جابر قوتها قليلاً في المجموعة الثانية لتحبط مقاومة أوتشيجيما.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، نظرت اللاعبة اليابانية التي ظهرت لأول مرة في القرعة الرئيسية للبطولة نحو السماء عدة مرات في حالة من الإحباط الواضح.

وأنقذت ثلاث نقاط لحسم المباراة لكنها استسلمت أخيراً في النقطة الرابعة التي أنهتها أنس بضربة أمامية.

وستلتقي أنس بعد ذلك مع الأمريكية روبن مونتجومري المصنفة 161 عالمياً وهي تسعى لتحقيق حلمها بالفوز بلقب كبير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements