الامارات | مفاجأة مدوية في ويمبلدون.. خروج حاملة اللقب من الدور الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فجرت الإسبانية جيسيكا بوزاس مفاجأة من العيار الثقيل في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، بعد أن أطاحت بحاملة اللقب، التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، من الدور الأول.

نجحت المصنفة الـ83 عالمياً في حسم المباراة لصالحها بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-2 خلال 69 دقيقة فقط.

وقالت صاحبة الـ21 عاماً في أول رد فعل لها بعد الانتصار: "إنها أحد أهم اللحظات في حياتي، وفي مسيرتي. هذا أمر مذهل".

وتابعت: "أنا مندهشة من نفسي. كنت متوترة في البداية، ولكن الأمور بدأت في التحسن، وكنت أشعر بالراحة هنا، وكأنني في منزلي".

وستواجه اللاعبة الإسبانية في ثاني أدوار بطولة ويمبلدون المتأهلة من المباراة التي تجمع بين مواطنتها كريستينا بوكسا والرومانية آنا بوجدان.