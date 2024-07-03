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"انت فاكر نفسك مين؟".. ميدو يوجه رسالة نارية لرابطة الأندية ويكشف ما حدث مع بيراميدز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن بيراميدز يحاول المنافسة بشرف على بطولة الدوري العام هذا الموسم.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنا ضد تصريحات ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية بشأن بيان بيراميدز، واعتبرها ضغط وإرهاب على النادي، أثناء المنافسة القوية على الدوري، ومحاولة لتخويف مسئولي بيراميدز".

وأضاف: "كأنهم يقولون اوعى تفكر تنافس على الدوري، هتشوف الويل، هتهمك انك بتاع فلوس، وهتهمك انك مصلحجي، أنت فاكر نفسك مين يا بيراميدز؟، بعض المسئولين عن ملف الكرة في مصر لا يريدون أن يكون بيراميدز مثل أي فريق يحاول منافسة الأهلي والزمالك على الدوري".

أكمل: "عيب أن تصدر هذه التصريحات من مسئولين، فريق بيراميدز يحاول أن ينافس منافسة شريفة.. ايه الإرهاب ده؟ هي دي الكرة؟ أي حد يفكر يبقى جامد وينافس يتعرض لهذه الحرب؟".

وأتم تصريحاته: "المفروض نخلق مناخًا صحيًا للمستثمرين الأجانب، بدلًا من أن نفعل ذلك ونعمل على تطفيشهم بيراميدز يتعرض لحملة شرسة، وآخرها تصريحات أحد المسئولين في رابطة الأندية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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