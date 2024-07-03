ثلاثي هجومي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام فاركو بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك اليوم الأربعاء أمام نظيره فاركو، في السابعة مساء بالجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة فاركو، خلال المران الختامي أمس الثلاثاء.

ووضح خلال المران الختامي، اعتماد المدير الفني على عودة يوسف أوباما لخط الهجوم خلال مباراة اليوم، مع استمرار محمد شحاتة في الجانب الأيمن..

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد شحاتة.

الوسط: ناصر ماهر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا.

الهجوم: مصطفى شلبي، يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو".

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