"الزمالك وافق عشان برا المنافسة".. تعليق ناري من شوبير على رفض الأهلي طلب المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على رفض أندية الأهلي وبيراميدز، انضمام اللاعبين للمنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس المقرر لها الشهر الحالي، وموافقة الزمالك على مشاركة لاعبه أحمد سيد زيزو.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "القصة صعبة لأن النادي عنده بطولات، والمنتخب عنده أولمبياد، طب الأولوية لمين طبعا المنتخب، ولكن في نفس الوقت الأندية عندها رعاة وجايبه لاعيبة بملايين".

أضاف: "النظام في البطولات الأولمبية مكعبل شوية، يقولك 3 فوق السن والتوقيت كمان مش مفهوم، والراجل المدرب البرازيلي مش عارف يختار الـ 3 لاعبين اللي فوق السن، عشان الظروف الموجودة وكل نادي متمسك بلاعبيه".

أكمل: "وبعدين فيه كلام دلوقتي يقولك أجل الدوري أسبوعين عشان اللاعيبة تنضم للمنتخب الأولمبي، والكلام ده صعب أوي، طب هنخلص الدوري أمتا؟ الدنيا صعب جدا جدا".

وأتم تصريحاته: "عرفنا أن زيزو خلاص موضوعه انتهى انضم رسمي للمنتخب الأولمبي، وخلي بالك زيزو رايح عشان الزمالك خلاص مبقاش في المنافسة، وكمان عرفت أن حمدي فتحي موافق ومرحب ومستني موافقة ناديه، ولكن الأهلي رفض إرسال إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم، وبردو بيراميدز رفض انضمام مصطفى فتحي.

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