كولر يجهز مفاجأة لـ الداخلية في مباراة اليوم بالدوري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي للداخلية في مباراة اليوم التي تجمعهما ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “كولر سيجري عدة تغييرات على تشكيل الاهلي اليوم لمباراة الداخلية، حيث سيدفع بياسر إبراهيم بدلًا من محمد عبد المنعم، كما سيتم إراحة حسين الشحات والدفع بكريستو بدلًا منه، كما أنه هناك احتمالية بإراحة مروان عطية في وسط الملعب بسبب كثرة مشاركاته الفترة الأخيرة.

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وأضاف: “عمر كمال عبد الواحد قد يظهر في المباراة كبديل في المباراة، خاصة بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخرًا.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الاهلي لمباراة اليوم كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم «محمد عبد المنعم»، كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج، محمد مجدي أفشة «مروان عطية»، إمام عاشور.

خط الهجوم: كريستو، وسام أبو علي، أحمد عبد القادر.