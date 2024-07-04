كولر يحدد موعد انتظام كهربا في مران الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب السويسري مارسيل كولر موعد انتظام محمود عبدالمنعم كهربا في المران الجماعي للفريق الأول بالنادي الأهلي.

وكان كولر قد استبعد كهربا من مران الأهلي الجماعي الثلاثاء الماضي، قبل مباراة الداخلية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث جاء قرار كولر باستبعاد كهربا تأديبيًا، بعد تصرفات اللاعب الأخيرة التي لم تتماشى مع تعليمات الجهاز الفني.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والداخلية “انتظام كهربا في التدريبات الجماعية للفريق يوم الأحد المقبل”.

وأضاف "اقود التدريبات يوميا واعلم اللاعب الذي يجتهد أو المتكاسل اختياراتي للمشاركة في المباريات تتم بناء على الاجتهاد في التدريب.

واصل النادي الأهلي انتصاراته ببطولة الدوري ، محققًا الفوز رقم 11 على التوالي ، بعد انتصاره على الداخلية ، برباعية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب الجولة 29 من المسابقة.

حملت رباعية الأهلي توقيع كل من "وسام أبو علي هدفين ، إمام عاشور هدفين ، بيسنما جاء هدف الداخلية عبر اللاعب محمود أوكا.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 54 في وصافة ترتيب المسابقة ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 19 في الترتيب الأخير بالجدول.