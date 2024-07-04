محمد النني يعلق على اختياره ضمن قائمة منتخب مصر في أولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - علق محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي السابق، على اختياره ضمن القائمة المستدعاة للمنتخب المصري الأولمبي لخوض غمار منافسات أولمبياد باريس 2024 المقررة نهاية الشهر الجاري في الفترة من 26 يوليو حتى الأحد 11 أغسطس المقبل.

واستدعى ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي ثنائي من الكبار هما محمد النني وأحمد زيزو لاعب الزمالك لتدعيم صفوف المنتخب الأولمبي في الأولمبياد.

وكتب النني عبر صفحته على انستجرام: "لا يوجد كلام كاف يعبر عن فرحتي باختياري للانضمام لقائمة منتخب بلدي الأولميبي المشارك في أولمبياد باريس".

وأضاف النني: "أنال شرف المشاركة مع المنتخب الأولمبي للمرة الثانية في مسيرتي. يارب يقدرنا نقدم أداء يليق بمصر ويشرفها".

ويتواجد منتخب مصر الأولمبي في مجموعة تضم منتخبات اسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.