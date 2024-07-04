يورو 2024.. ناجلسمان: لامين يامال يفتقد للخبرة

ياسر رشاد - القاهرة - اكد المدير الفني لمنتخب المانيا جوليان نايجلسمان ان منتخب المانيا قادر على تخطي عقبة منتخب اسبانيا والوصول الى الدور نصف النهائي لبطولة يورو 2024 وانه لن يقوم بالتركيز على الثنائي المتألق في منتخب أسبانيا لامين يامال و نيكو ويليامز نظرا لوجود مجموعة كبيرة من النجوم في منتخب لاروخا .

وكان ثنائي منتخب أسبانيا لامين يامال ونيكو ويليامز قد خطفا انظار كل متابعي بطولة اليورو خاصة نجم برشلونة لامين يامال الذي لم يتخطى بعد 17 عاما ولذلك فأن اسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المانيا مع أسبانيا تركزت حول كيفية مواجهة مدافعي المانشافت لهذا الاعب.

وتعليقا على هذا الامر قال المدير الفني لمنتخب المانيا نايجلسمان : دون ادني شك لامين يامال لاعب موهوب للغاية فهو يملك الكثير من القدرات التي تمكنه من التفوق على المدافعين وسيكون مواجهته اختبارا جيدا لمدافعينا لكنه في نفس الوقت يتقد للخبرة وهذا لا يعني اننا سنمنحه الفرصة للوصول الى مرمانا لكننا سنقف امام خطورته .

واضاف المدير الفني لمنتخب المانيا : منتخب اسبانيا لديه الكثير من المهارات والامكانيات بخلاف الثنائي الشاب في الجناحين . في مباراة مثل هذه نحتاج لامتلاك الكرة لانهم فريق يعتمد على امتلاك الكرة لفترات طويلة . اسبانيا منتخب معقد مواجهته صعبة لكننا جاهزون لمثل هذه المباراة الممتعة .

يذكر ان مباراة ألمانيا مع اسبانيا ستجمع المنتخبين مساء الجمعة على ملعب مرسيدس بنز ارينا بمدينة شتوتجارت .