تطورات جديدة في ملف رحيل حجازي عن اتحاد جدة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدثت عدة تقارير صحفية سعودية عن موقف نادي اتحاد جدة السعودي من رحيل أحمد حجازي عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وحسب صحيفة “اليوم” السعودية فإن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي اتخذت قرارًا مفاجئًا بشأن موقف أحمد حجازي من الرحيل عن الفريق، حيث قررت إعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية”.



وأضافت: “إدارة الاتحاد قررت إعارة أحمد حجازي بدلًا من بيعه، في انتظار تقييم أداءه خلال فترة الإعارة سواء بالعودة للفريق مرة أخرى أو البيع النهائي”.

وتابعت: “أحمد حجازي لم يتم إبلاغه بأي شيء، ولكن إدارة النادي ستحسم قرارها النهائي بشأنه خلال الفترة المقبلة”.

واختتمت الصحيفة: “أحمد حجازي يمتلك عدة عروض خارجية للرحيل عن الاتحاد في الميركاتو الصيفي الجاري أبرزها نادي نيوم الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى”.



ويرتبط أحمد حجازي بعقد مع نادي اتحاد جدة حتى يونيو من العام 2026، ويحق له الانتقال مجانًا لأي ناد بعد انتهاء فترة تعاقده.