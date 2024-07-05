موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في الدوري المصري بعد الفوز على الداخلية برباعية مقابل هدف مساء الخميس على ملعب القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من الجولة التاسعى من المسابقة المحلية.

حملت رباعية الأهلي توقيع كل من "وسام أبو علي هدفين ، إمام عاشور هدفين ، بيسنما جاء هدف الداخلية عبر اللاعب محمود أوكا.

ويواصل الأهلي الركض نحو قمة الدوري المصري حيث يحتل المركز الثاني برصيد 54 نقطة

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويواجه الأهلي طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل 8 يوليو، وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية ضمن مواجهات الجولة الـ30 من عمر الدوري المصري.

وكان الأهلي قد فاز على طلائع الجيش قبل أيام قليلة في مباراة مؤجلة من الدور الأول، برباعية دون رد.

تشكيل الأهلي المتوقع..

حراسة المرمى: ‏محمد الشناوي.

خط الدفاع:‏ محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

خط الوسط:‏ مروان عطية وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.