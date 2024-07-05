انضمام ثنائي المقاولون العرب لمنتخب مصر للناشئين 2008

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي المقاولون العرب تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد باستدعاء اللاعب مصطفى علي أبو الحديد للانضمام لمعسكر إعداد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 استعدادا للمشاركة في تصفيات شمال افريقيا 2024 المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 .

وقد رحب الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بانضمام اللاعب للمنتخب خلال الفترة المحددة.

ومن المقرر إقامة معسكر إعداد المنتخب في الفترة من الجمعة 5 يوليو إلى الأربعاء 10 يوليو 2024 .

انضمام محمد طارق لاعب المقاولون العرب لمنتخب مصر للناشئين 2008

وكان نادي المقاولون العرب تلقى قبلها منذ أيام خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد باستدعاء اللاعب محمد طارق للانضمام لمعسكر إعداد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 استعدادا للمشاركة في تصفيات شمال افريقيا 2024 المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 ٠

وأعرب الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب عن سعادته بانضمام اللاعب للمنتخب خلال الفترة المحددة. ومن المقرر إقامة معسكر إعداد المنتخب في الفترة من الجمعة 5 يوليو الي الأربعاء 10 يوليو 2024 .