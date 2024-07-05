الليلة.. نهائي مبكر بين البرتغال وفرنسا في ربع نهائي يورو2024

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم صوب ملعب فولكسباربمدينة هامبورج، لمتابعة المواجهة النارية والتي ستجمع بين البرتغال وفرنسا في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

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وتأهل منتخب فرنسا لدور الـ8 لبطولة يورو 2024 بعد الفوز على بلجيكا بهدف دون رد، فيما صعد منتخب البرتغال لهذا الدور على حساب سلوفينيا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-0

موعد مباراة البرتغال وفرنسا:

وتنطلق صافرة موقعة البرتغال وفرنسا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تقام في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال وفرنسا:

وتنقل أحداث مباراة البرتغال وفرنسا بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 2 Max.