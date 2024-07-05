تشكيل ألمانيا المتوقع أمام إسبانيا في اليورو 2024.. ثلاثي في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب ألمانيا صاحب الأرض والجمهور مواجهة صعبة أمام إسبانيا مساء اليوم الجمعة على ملعب إم إتش بي أرينا وذلك في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

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ومن المتوقع أن يخوض جوليان ناجيلسمان المدير الفني للماكنات المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ديفيد راوم - آنطوان روديجير - جوناثان تاه - جوشوا كيميش.

خط الوسط: توني كروس - أندريتش -إلكاي جندوجان.

خط الهجوم: جمال موسيالا - كاي هافيرتز - فيرتز.

موعد مباراة إسبانيا وألمانيا:

وتنطلق صافرة مباراة إسبانيا وألمانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تقام في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.