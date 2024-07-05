كولر يرفض عروض خليجية للرحيل عن الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي رفض عدة عروض من أحد الأندية الخليجية بمبالغ مالية ضخمة.

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وقال عبدالناصر زيدان في تصريحات لملعب الشمس: هناك عدة عروض خليجية قوية وصلت إلى كولر مدرب النادي الأهلي للرحيل خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف، العروض الخليجية التي وصلت إلى مارسيل كولر للرحيل تصل إلى 10 مليون دولار.

وواصل، كولر رفض العروض الخليجية الضخمة مؤكدا أنه أبلغ إدارة الأهلي باستمراره مع المارد الأحمر ولن يرحل لأحد الأندية.

واختتم عبدالناصر زيدان، أن مارسيل كولر المدير الفني يقدم تضحيات كبيرة من أجل الأهلي بشأن رحيله وعدم الالتفات إلى أي من العروض الخليجية.