رونالدو ضد مبابي.. التشكيل المتوقع لقمة البرتغال ضد فرنسا في يورو 2024

يقدم موقع “كورة 365″، التشكيل المتوقع للقمة المرتبقة بين البرتغال وفرنسا، في ربع نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024“.

وتمكن منتخب فرنسا من التأهل إلى هذا الدور، عقب تخطي عقبة منتخب بلجيكا بهدف نظيف.

وعلى الجانب الأخر خطف منتخب البرتغال بطاقة دور الـ8 عقب الفوز الدرامي على سلوفينيا بركلات الترجيح.

اقرأ أيضًا: موعد مباراة إسبانيا ضد ألمانيا في ربع نهائي يورو 2024

وجاء تشكيل فرنسا المتوقع على النحو التالي

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – دايوت أوباميكانو – ويليام ساليبا – جول كوندي.

خط الوسط: نجولو كانتي – كامافينجا – تشاوميني.

خط الهجوم: آنطوان جريزمان – كيليان مبابي – عثمان ديمبلي.

وجاء تشكيل البرتغال المتوقع على النحو التالي

حراسة المرمى: ديجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديش – روبين دياز – بيبي – جواو كانسيلو.

خط الوسط: فيتينا – جواو بالينيا – برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: رفائيل لياو – كريستيانو رونالدو – برناردو سيلفا.