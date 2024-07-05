نهاية مسيرة توني كروس مع كرة القدم بعد وداع يورو 2024.. أرقام تاريخيه

أنهى اللاعب الألماني توني كروس مسيرته في كرة القدم بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

ودعت ألمانيا المستضيفة البطولة بعد خسارتها أمام إسبانيا في ربع النهائي بنتيجة 2-1.

شهدت بطولة يورو 2024 نهاية مسيرة توني كروس في كرة القدم، حيث سيعتزل بشكل نهائي.

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بدأ كروس مسيرته الكروية مع نادي بايرن ميونخ، حيث ظهر لأول مرة في سن السابعة عشرة في عام 2007.

شارك توني كروس مع بايرن ميونخ وباير ليفركوزن وريال مدريد خلال مسيرته الكروية.

حقق كروس ثلاثة ألقاب في الدوري الألماني وثلاثة كؤوس ألمانيا مع بايرن ميونخ، بالإضافة إلى كأس السوبر الألماني، دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.

انضم كروس إلى ريال مدريد في عام 2014 ولعب معهم حتى عام 2024.

حقق العديد من البطولات مع ريال مدريد، بما في ذلك أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، خمسة ألقاب في كأس العالم للأندية.

هذا بالإضافة إلى أربعة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، أربعة ألقاب في الدوري الإسباني، وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني، كل منها مرة واحدة.

توج توني كروس أيضًا بكأس العالم لكرة القدم مع منتخب ألمانيا في عام 2014.