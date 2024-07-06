فرنسا تُقصي البرتغال وتخطف بطاقة نصف نهائي يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

خطف منتخب فرنسا بطاقة التأهل لدور نصف نهائي يورو 2024 بعد الفوز بركلات الترجيح على منتخب البرتغال بنتيجة (5-3).

وانتهت المباراة التي أُقيمت مساء الجمعة بالتعادل السلبي في شوطيها الأصليين واستمر التعادل السلبي في الشوطين الإضافيين ليتم اللجوء لركلات الترجيح.

وتأهل منتخب البرتغال إلى دور ربع النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (3-0) أمام سلوفينيا، فيما تأهل منتخب فرنسا إلى الدور ذاته بعد الفوز على بلجيكا بهدف نظيف.

ملخص بأبرز أحداث المباراة فور بدايتها:

وبدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين فتصدى دفاع منتخب فرنسا بالدقيقة 8 لكرة عرضية من لاعب البرتغال نونو مينديز قبل التصدي في الدقيقة 11 لعرضية من برونو فرنانديز.

وتوقف اللعب بالدقيقة 24 بعد سقوط نجم البرتغال كريستيانو رونالدو قبل أن يُستأنف اللقاء مرة أخرى.

وتصدى دفاع منتخب فرنسا في الدقيقة 27 لانطلاقه من لاعب البرتغال لياو.

وواصل المنتخب الفرنسي بالدقائق التالية السيطرة على الكرة فأرسل كامافينجا كرة ي الدقيقة 34 لزميله جريزمان ولكن أبعدها برونو فيرنانديز لركنية.

وسدد لاعب منتخب البرتغال برونو فيرنانديز ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 42 ولكنها مرت على جانب المرمى.

بدأ الشوط الثاني بمحاولات لمنتخب فرنسا فسدد لاعبه كيليان مبابي كرة بالدقيقة 50 تصدى لها حارس مرمى منتخب البرتغال.

وارتطمت كرة حولها لاعب البرتغال برناردو سيلفا في الدقيقة 55 تجاه مرمى فرنسا بوجه كيليان مبابي الذي سقط بعد ذلك أرضًا ليوقف الحكم اللقاء قبل أن يُستأنف.

وأوقف لاعب منتخب فرنسا كامافينجا انطلاقة اعب البرتغال لياو بالدقيقة 59.

وأرسل لاعب البرتغال كانسيلو كرة خلف دفاعات فرنسا وصلت لزميله برونو الذي سددها في المرمى ولكن تصدى لها الحارس ماينان ليُبعدها الدفاع وتعود لكانسيلو مرة أخرى الذي سددها بجانب المرمى بالدقيقة 61.

وسدد لاعب منتخب فرنسا تشواميني كرة قوية مرت بعيدة عن المرمى بالدقيقة 62 قبل أن يتألق حارس مرمى منتخب بلاده ماينان بالدقيقة 63 بالتصدي لتسديد فيتينيا.

وأنقذ لاعب منتخب البرتغال كولو مواني فريقه من هدف بالتصدي لتسديدة لاعب فرنسا كولو مواني بالدقيقة 66.

ودفع المدير الفني لمنتخب فرنسا بالدقيقة 67 باللاعب عثمان ديمبيلي بدلًا من أنطوان جريزمان.

ووصلت كرة في الدقيقة 70 للاعب فرنسا كامافينجا ولكنه سدد كرة مرت بجانب المرمى.

ودفع المدير الفني لمنتخب فرنسا باللاعب نيلسون سيميدو بدلًا من كانسيلو وبكونسيكاو بدلاً من برونو فرنانديز بالدقيقة 74.

وتصدى القائم بالدقيقة التالية لتسديدة من لاعب فرنسا عثمان ديمبيلي.

ودفع المدير الفني لمنتخب فرنسا في الدقيقة 86 باللاعب ماركوس ثورام بدلاً من كولو مواني.

وسدد كانتي لاعب منتخب فرنسا في الدقيقة 88 وصلت ليد حارس مرمى منتخب البرتغال كوستا.

وأفسد بيبي في الدقيقة 90+1 انطلاقة لاعب فرنسا ماركوس ثورام.

ودفع المدير الفني لمنتخب البرتغال في الدقيقة 90+2 باللاعب روبن نيفيز بدلاً من جواو بالينيا.

وسدد لاعب فرنسا مبابي كرة سهلة في الدقيقة 90+2 وصلت ليد حارس مرمى البرتغال كوستا.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقين لشوطين إضافيين.

وبدأ المنتخب الفرنسي الشوط الإضافي الأول بالدفع باللاعب يوسف فوفانا بدلًا من كامافينجا.

وأهدر رونالدو Cristiano ronaldo فرصة تسجيل بالدقيقة 93 بعدما وصلته كرة داخل منطقة جزاء فرنسا، فيما سدد لاعب فرنسا مبابي كرة تصدى لها بيبي.

وعاد منتخب فرنسا بتسديدة جديدة في الدقيقة 98 عن طريق اللاعب مايكل ثورام لكنها مرت بجوار المرمى.

وسدد لاعب البرتغال كونسيساو كرة في الدقيقة 105 ولكن أعلى المرمى.

ولجأ الفريقيان مع انتهاء الشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي لركلات الترجيح التي ابتسمت لفرنسا بنتيجة 5-3.

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