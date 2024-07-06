صفقة الأهلي المنتظرة تُثير جدلاً بصورة مع نجوم الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أثارت صورة جمعت يوسف أيمن الصفقة المنتظرة لفريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع نجوم القلعة الحمراء رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر يوسف أيمن وهو يستمتع بالأجواء بأحد الشواطئ في مصر رفقة إمام عاشور، أحمد عبدالقادر، خالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم ليتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب ذو الأصول المصرية.

وأوضح مصدر لمصراوي في وقت سابق أن إدارة الأهلي قد أنهت إجراءات ضم يوسف أيمن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري إلي القلعة الحمراء علي سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار المصدر حينها أن الأهلي قد أتم اتفاقه مع الدحيل علي استعارة اللاعب لمدة موسم واحد بنية الشراء النهائي قبل 30 يونيو 2025؛ حيث سيتم قيده كلاعب محلي خاصة انه يحمل الجنسية المصرية.

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