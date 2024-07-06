مبابي يطيح بـ رونالدو ورفاقه ويقود فرنسا إلى نصف نهائي اليورو على حساب البرتغال

نجح منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في التأهل إلى دور نصف نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024” على حساب البرتغال.

وفاز منتخب فرنسا بمشاركة مهاجمه كيليان مبابي على نظيره البرتغال وقائده كريستيانو رونالدو، بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 في دور ربع نهائي يورو 2024.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف رغم السيل الهجومي من جانب منتخب البرتغال وبعض الكرات من فرنسا.

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فيما شهد الشوط الثاني ضغط كبير من جانب منتخب البرتغال إلا أن جميع الهجمات كان مصيرها الفشل، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

ووصل المنتخبان إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها منتخب فرنسا لصالحه بنتيجة 5-3 ليضرب موعدًا مع إسبانيا في دور نصف نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.