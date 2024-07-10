ميسي يحقق رقمًا قياسيا بـ كوبا أمريكا 2024

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي رقمًا قياسيًا في عدد الأهداف الدولية التي سجلها رفقة منتخب بلاده.

وقاد ميسي منتخب بلاده إلى إحراز هدفًا أمس في فوزهم على كندا بثنائية دون رد، ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

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ووصل ميسي إلى الهدف رقم 109 له مع منتخب بلاده الأرجنتين ليتخطى النجم الإيراني على دائي ويصبح في المركز الثاني على مستوى العالم، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي سجل 130 هدفًا دوليًا مع منتخب بلاده.

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 وذلك بعد الفوز على نظيره الكندي بهدفين دون في مباراة نصف النهائي والتي لعبت في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين نظيره الفائز من مباراة أوروجواي وكولومبيا في نهائي البطولة الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يلعب نهائي كوبا أمريكا في تمام الثالثة فجر يوم السبت الموافق 15 يوليو الجاري.

وقاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم الأخير 2022 بقطر، وذلك بالفوز على نظيره فرنسا في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.