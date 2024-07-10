محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول في أول لقاء مع سلوت

ياسر رشاد - القاهرة - انضم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ​ليفربول​ الإنجليزي إلى تدريبات فريقه "الريدز" اليوم الأربعاء برفقة عدد من اللاعبين غير المرتبطين بمنتخباتهم المشاركة في بطولتي يورو 2024 وكوبا أميركا.

وألتقى النجم محمد صلاح، مع آرني سلوت المدير الفني الجديد لـ الريدز، في أول مران لـ مو صلاح بعد انتهاء عطلته الصيفية.

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محمد صلاح وسلوت

وكان ليفربول بدأ الاستعدادات للموسم الجديد 2024/25، يوم الجمعة الماضي ولكن في غياب محمد صلاح.

ونشر الحساب الرسمي لـ فريق ليفربول الإنجليزي صورة لـ محمد صلاح مع الهولندي آرني سلوت، وظهر الفرعون المصري وهو مبتهج بأول مران له مع المدير الفني الجديد للريدز.

وكان ليفربول قد تعاقد مع المدير المدير الفني الهولندي آرني سلوت، بعد رحيل الألماني يورجن كلوب عن الريدز الذي قضى 9 سنوات بنهاية الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، من المقرر لها أن تنطلق يوم السبت 17 أغسطس المقبل، على أن تنتهى البطولة الإنجليزية يوم الأحد 25 مايو لعام 2025.