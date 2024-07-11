ستوريهات نجوم كرة القدم.. عودة صلاح.. إجازة رونالدو.. وتدريبات مرموش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور خلال قيامه ببعض التدريبات داخل صالة الجيم، عقب عودته إلى ليفربول.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متابعيه، صورة له رفقة أبنائه أثناء أثناء قضاء إجازته.

وهنأ لاعب نادي الزمالك عبد السعيد شريف إكرامي بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمعهما مع بعض أصدقائهم.

كما هنأ حسين الشحات لاعب النادي الأهلي زميله السابق بنادي العين الإماراتي بندر الأحبابي بمناسبة عيد ميلاده، بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمع الثنائي معاً خلال تواجد الشحات في العين الإماراتي.

ونشر النجم المصري عمر مرموش صورة له خلال مران فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني، وخلال التقاطه بعض الصور التذكارية مع الجماهير.

وحرص نجم منتخب مصر ونادي طرابزون سبور التركي محمود تريزيجيه، على نشر مجموعة من الصور له خلال مشاركته في مباراة ودية مع فريقه طرابزون.

وقام محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، بنشر صورة له، أثناء تواجده في مران النادي الأهلي اليوم.

وشارك نجم النادي الأهلي رضا سليم متابعيه، بعدد من الصور خلال مران النادي الأهلي.

ونشر عمر كمال لاعب النادي الأهلي صورة يظهر بها هو وأحمد رفعت، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها: "الله يرحمك يا حبيبي".

كما نشر النجم المصري السابق أحمد حسن، عدد من الصور له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك محمد النني لاعب منتخب مصر، صورة له خلال مرانه رفقة معسكر المنتخب الأوليمبي.