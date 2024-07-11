الاتحاد يقطع الطريق على النصر في صفقة إيدرسون

ياسر رشاد - القاهرة - قطعت إدارة نادي الاتحاد السعودي الطريق على نظيرتها في النصر بمفاوضات التعاقد مع الحارس البرازيلي المخضرم إيدرسون من صفوف مانشستر سيتي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت التقارير الصادرة اليوم من السعودية أن نادي الاتحاد يجهز عرضًا بقيمة 25 مليون يورو للتعاقد مع إيدرسون حارس مانشستر سيتي، ضمن خطة دعم صفوفه خلال الميركاتو الجاري.

النصر متمسك بخدمات الحارس إيدرسون

أكد الصحفي الشهير فابريزو رومانو أن الحارس البرازيلي إيدرسون متمسك بالانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال رومانو في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام السعودية اليوم: " لا توجد مشكلة بين إيدرسون ونادي النصر، الحارس البرازيلي يريد اللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "إيدرسون حازم ومصمم بشأن الانتقال للنصر، الأمر يعتمد على مانشستر سيتي والنصر، النادي الإنجليزي لن يعطي الحارس للنصر كهدية بـ 20 أو 30 مليون يورو ، السيتي يريد أكثر من ذلك".

ويسعى نادي النصر للعاقد مع حارس مرمى أجنبي لدعم الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد، وليكون بديلا للحارس دافيد أوسبينا والذي رحل خلال بنهاية الموسم الماضي بسبب الإصابة.