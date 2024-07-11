"ألف شكر للدولة".. مرتضى منصور شامتا في وقف أحمد شوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق "شامتا"، على قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوقف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": ألف شكر للدولة وألف شكر للشركة المتحدة... بلا رجعة يا شوبير.

وأعلن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقف برنامج أحمد شوبير، وقال في بيان رسمي: "قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرنامج الذي يقدمه أحمد شوبير، ووفقاً للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فوراً".

وأضاف: "حيث إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها، وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصاً على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق".

وأتم البيان: "وتؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها".