البنك الاهلي يكشف حقيقة شكواه ضد طاقم تحكيم مباراة الاهلي

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي حقيقة شكواه ضد حكام مباراة فريقه أمام الاهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخسر البنك الاهلي بهدف دون رد أمام نظيره الاهلي، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الخميس.

وأوضح أشرف نصار في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس” أنه لن يتحدث عن هدف البنك الملغي لأن حديثه لن يكون مؤثرًا في الأمر.

وتابع: “النتيجة العادلة هي كانت التعادل أمام الاهلي بالنسبة لسير المباراة والأداء، فريقنا أدى وظهر بشكل جيد، طارق مصطفى كان يدير المباراة من المدرجات بسبب الإيقاف”.

وأضاف: “متبقي لنا لقائين سنلعب على تحقيق الفوز لكي نحسن من مركزنا في جدول ترتيب الدوري، وسنعمل لأخر دقيقة في البطولة”.

واختتم: “لم نتقدم بأي شكوى ضد طاقم التحكيم، وسنغلق صفحة الشكوى، لأنها ستكون دون جدوى ولا يوجد أي حد يرد علينا، تقدمنا بحوالي خمسة شكاوي هذا الموسم ولم يرد علينا أحد، وأطالب بتغيير نظام الدوري”.