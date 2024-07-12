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غياب كهربا.. كولر يعلن قائمة الأهلي استعدادا لقمة بيراميدز

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن السويسري مارسيل كولر قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز المقرر لها التاسعة من مساء غد، الجمعة.

وشهدت القائمة استبعاد عمرو السولية للإصابة واستمرار غياب محمود عبد المنعم كهربا لوجهة نظر فنية، كما تواصل غياب بيرسي تاو لعدم الجاهزية الفنية، فيما خرج محمد الضاوي "كريستو" ومحمود متولى ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز، كالتالي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، رامي رابيعة، أكرم توفيق، حسين الشحات، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، طاهر مروان عطية، رضا سليم وسام أبو علي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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