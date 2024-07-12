غياب كهربا.. كولر يعلن قائمة الأهلي استعدادا لقمة بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن السويسري مارسيل كولر قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز المقرر لها التاسعة من مساء غد، الجمعة.

وشهدت القائمة استبعاد عمرو السولية للإصابة واستمرار غياب محمود عبد المنعم كهربا لوجهة نظر فنية، كما تواصل غياب بيرسي تاو لعدم الجاهزية الفنية، فيما خرج محمد الضاوي "كريستو" ومحمود متولى ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز، كالتالي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، رامي رابيعة، أكرم توفيق، حسين الشحات، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، طاهر مروان عطية، رضا سليم وسام أبو علي.