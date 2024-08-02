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الأهلي يقترب من اللقب بفوز غالي على البنك

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الشارقة - اميمة ياسر - حقق الأهلي فوزاً هاماً على البنك الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة في الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز، سجل هدف الأهلي وسام أبو علي في الدقيقة الثامنة.

بهذه النتيجة يؤمن الأهلى قمة الدوري برصيد 75 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 24 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 66 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

واقترب الأهلي كثيراً من حسم بطولة الدوري الممتاز بفوزه على البنك، ويحتاج المارد الأحمر 4 نقاط للتتويج ببطولة الدوري رسمياً دون النظر لنتائج بيراميدز منافس الأهلي على الدوري هذا الموسم.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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