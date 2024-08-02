الأحمر على أعتاب اللقب.. جدول ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على البنك

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الأهلي فوزاً هاماً على البنك الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة في الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز، سجل هدف الأهلي وسام أبو علي في الدقيقة الثامنة.

بهذه النتيجة يؤمن الأهلى قمة الدوري برصيد 75 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 24 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 66 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

واقترب الأهلي كثيراً من حسم بطولة الدوري الممتاز بفوزه على البنك، ويحتاج المارد الأحمر 4 نقاط للتتويج ببطولة الدوري رسمياً دون النظر لنتائج بيراميدز منافس الأهلي على الدوري هذا الموسم.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على البنك

1- الأهلي: 75 نقطة

2- بيراميدز: 70 نقطة

3- المصري: 52 نقطة

4- مودرن سبورت: 50 نقطة

5- زد: 47 نقطة

6- الزمالك: 46 نقطة

7- سموحة: 45 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا: 48 نقطة

9- إنبي: 43 نقطة

10- الاتحاد: 40 نقطة

11- طلائع الجيش: 39 نقطة

12- البنك الأهلي: 34 نقطة

13- الجونة: 33 نقطة

14- الإسماعيلي: 32 نقطة

15- فاركو: 31 نقطة

16- بلدية المحلة: 27 نقطة

17- المقاولون العرب: 25 نقطة

18- الداخلية: 19 نقطة