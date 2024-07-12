ديبالا على طاولة النصر السعودي بعرض مغري

ياسر رشاد - القاهرة - يستهدف مجلس إدارة نادي النصر السعودي التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي روما الإيطالي، للحصول على خدماته في الصيف الحالي في إطار خطته لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة DSport الإيطالية أن نادي النصر عرض على باولو ديبالا الانتقال إلى صفوفه لمدة 3 مواسم، بقيمة 60 مليون يورو، وذلك برغبة من جانب لويس كاسترو المدير الفني للعالمي".

وأوضحت أن النصر السعودي مستعد لدفع قيمة مالية بـ 12 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي لصالح نادي روما، لحسم الصفقة رسميا لصالحه، وعودة كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا من جديد للتواجد في فريق واحد".

ويواصل النصر السعودي استعدادته خلال الفترة الحالية قبل انطلاق الموسم المقبل في ظل رغبة النادي في الاستعداد للمسابقات المحلية والقارية في الموسم الجديد.