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الامارات | كلوب يرفض عرضاً مغرياً لتدريب منتخب أميركا

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يرفض عرضاً مغرياً لتدريب منتخب أميركا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام بريطانية أن مدرب السابق، يورغن كلوب، رفض عرضاً مغرياً من الولايات المتحدة لتدريب فريقه.

ووفقاً لتقرير صحيفة "ذا إندبندنت": "أنه تم ترشيح كلوب لتولي تدريب منتخب الولايات المتحدة، خلفاً لغريغر بيرهالتر الذي تمت إقالته بعد أداء مخيب خلال بطولة "كوبا أمريكا 2024".

وتهدف الولايات المتحدة إلى تعيين مدرب بارز لقيادة منتخبها الوطني، تمهيداً لاستضافة كأس العالم 2026 إلى جانب المكسيك وكندا.

وسبق لكلوب أن قاد نادي ليفربول لسنوات، حقق خلالها نجاحات كبيرة، من بينها تحقيق لقبي الممتاز ودوري أبطال أوروبا قبل رحيله عن الفريق في نهاية الموسم الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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