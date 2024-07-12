نجم الدوري الإنجليزي يقترب من الانضمام إلى اتحاد جدة

أفادت تقارير صحفية مساء الجمعة، أن الاتحاد السعودي، مهتم بالتعاقد مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” في الميركاتو الصيفي الجاري.

وحسبما أفادت صحيفة “بيلد”، فإن نجم أستون فيلا، الفرنسي موسى ديابي، على وشك الانتقال إلى اتحاد جدة، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة، أن اتحاد جدة، مستعد لدفع 60 مليون يورو مقابل ضم نجم أستون فيلا صاحب الـ 25 عاما.

وتابعت الصحيفة أن النادي السعودي تمكن بالفعل من جذب العديد من كبار النجوم بالميركاتو الماضي، منهم كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو، ويسعى لضم ديابي.

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وانضم ديابي إلى أستون فيلا في صيف 2023 لمدة 5 أعوام قادما من باير ليفركوزن، علما بأن قيمته السوقية الحالية تبلغ نحو 55 مليون يورو، وفقا لموقع “ترانسفير ماركت”.

ولعب ديابي 54 مباراة بالموسم الماضي مع الفيلاينز سجل خلالها 10 أهداف ليساعد الفريق الإنجليزي على ضمان مقعد مؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد.