بعد رحيله عن الريدز.. منصب جديد لكلوب في ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت مؤسسة ليفربول الخيرية عن تولى الألماني يورجن كلوب منصبا جديدا في نادي ليفربول عقب رحيله عن الإدارة الفنية لفريق الكرة مع نهاية الموسم الماضي بعد فترة استمرت أكثر من ثماني سنوات قاد خلالها "الريدز" للفوز بمجموعة من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ويتولى كلوب منصب سفيرا فخريا لمؤسسة ليفربول الخيرية، وفقا لبيان المؤسسة.

وجاء في بيان المؤسسة: "وافق يورجن كلوب على أن يصبح سفيرًا فخريًا لمؤسسة ليفربول، مع استمرار التزامه تجاه المؤسسة الخيرية الرسمية للنادي بعد رحيله عن منصب مدرب الريدز".

ولفتت أن كلوب كان يدعم المؤسسة منذ فترة طويلة بعدة طرق مختلفة، سواء كان ذلك بالتحدث علنًا عن العمل الحيوي الذي يحدث كل يوم في جميع أنحاء منطقة مدينة ليفربول أو حضور الأحداث لزيادة الوعي وجمع الأموال للجمعيات الخيرية.

وتابعت: "لقد وصف كلوب ذات مرة مؤسسة ليفربول بأنها أفضل قسم في النادي بينما أشاد بالعمل المذهل الذي تقوم به المؤسسة كل يوم في جميع أنحاء منطقة مدينة ليفربول وخارجها".