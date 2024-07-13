تطورات جديدة في مستقبل رونالدو مع النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - فتح مسئولو نادي النصر السعودي، خط المفاوضات مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق الكروي الأول، لتمديد عقده لمدة عام.

وتجري المناقشات في مرحلة مبكرة كجزء من مفاوضات مخططة مسبقًا هذا الصيف، بحسب ما كشفه الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، الذي نشر عبر حسابه:

"نادي النصر مُستعد لتقديم عقد جديد لـ كريستيانو حتى عام 2026.

‏القرار سيكون بيد كريستيانو، وهو سيأخذ وقته الكافي لـ إتخاذ القرار، النصر سعيد للغاية بـ وجود كريستيانو.

‏الفكرة هي أن يُقدم نادي النصر لـ كريستيانو عقدًا جديدًا حتى كأس العالم 2026.

وقد يواصل رونالدو مسيرته مع الأندية، من أجل المشاركة مع منتخب البرتغال في كأس العالم، كما أنه على وشك الحصول على زيادة في راتبه إذا وافق على شروط جديدة.

ورفض صاحب الـ 39 عامًا استبعاد المشاركة في كأس العالم 2026، وبحلول موعد البطولة المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، سيكون نجم ريال مدريد السابق قد بلغ 41 عاما، ويريد نادي النصر أن يستمر في اللعب في السعودية حتى ذلك الحين.