النصر يجهز مفاجأة لـ رونالدو قبل الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية عن استقرار إدارة النصر السعودي على تجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول خلال الفترة القادمة.

وحسب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن النصر يجهز عرضًا لتجديد عقد كريستيانو رونالدو في الفترة القادمة، وذلك لمدة موسم إضافي، حيث ينتهي تعاقد اللاعب مع فريقه في 30 يونيو 2026.

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وأضاف: “إدارة نادي النصر ستبدأ خلال الفترة المقبلة في فتح خطوط المفاوضات مع وكلاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أجل تجديد عقده مع الفريق لمدة موسم إضافي”.

واختتم: “رونالدو لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن من تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة القادمة، خاصة وأنه ينتهي تعاقده مع النصر 30 يونيو عام 2025”.

وكان رونالدو قد انتقل إلى نادي النصر السعودي الموسم قبل الماضي، قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.