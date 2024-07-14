دي ماريا يختار الأفضل بين ميسي ورونالدو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، رأيه في الأفضل بين الثنائي مواطنه ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك قبل نهائي كوبا أمريكا 2024.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الكولومبي في نهائي كأس كوبا أمريكا، وذلك في المباراة المقرر انطلاقها في الثالثة من صباح غدًا.

وعلق الدولي الأرجنتيني على اللاعب الأفضل بين ميسي ورونالدو، وذلك خلال حوار لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، حيث قال: "بالتأكيد الثنائي يفكران في الفوز فقط، هذه هي العقلية".

وأضاف دي ماريا: "في النهاية، الأمر محسوم لأن الأفضل هو الذي يملك أكبر عدد من الكرات الذهبية وليو لديه 8".

وتابع: " أم بالنسبة لي فهناك فارق بين ميسي وبين رونالدو، والذي لديه 5 كرات ذهبية".

وواصل الأرجنتيني تصريحاته: "ميسي ورونالدو كانا جزءًا من اللاعبين النخبة لسنوات عديدة، لكنهما لا يزالان هناك الحديث عنهما في جميع أنحاء العالم، على الرغم من وجودهما في أمريكا والسعودية".

وأتم: "بكل تأكيد، المنافسة بينهما في الدوري الإسباني سمحت بأن يحبهما الجميع".