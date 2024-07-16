حيرة برشلونة بعد تعرض "أراوخو" للإصابة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن أراوخو سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 5 أشهر، وهو ما يعني عودته للملاعب في شهر ديسمبر المقبل.

تعرض أراوخو للإصابة رفقة منتخب بلاده أثناء مواجهة البرازيل بربع النهائي، بعدما سقط بعد محاولة لقطع كرة أرضية، ليطلب الخروج من اللقاء بشكل فوري.



وتواجد أراوخو في الساعات الأخيرة بمقر نادي برشلونة، حيث خضع لفحوصات طبية عاجلة، كشفت عن حاجته لتدخل جراحي.

بيان برشلونة الرسمي..

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميا، خضوع مدافعه الأوروجوياني رونالدو أراوخو لجراحة على مستوى الفخذ، بعد الإصابة التي تعرض لها في بطولة كوبا أمريكا.



وأكد برشلونة في بيان رسمي، بأن أراوخو سيخضع لجراحة بناء على اتفاق بين اللاعب والجهاز الفني وفريق الخدمات الطبية.



ووضع أراوخو النادي الكتالوني، في مأزق كبير خاصة مع نية الإدارة بيعه هذا الصيف للاستفادة ماليا منه، وهو ما قد يعطل بعض الصفقات التي سيبرمها برشلونة خلال الفترة المقبلة.