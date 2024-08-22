طلائع الجيش يطيح بالزمالك من الكأس ويتأهل لمواجهة الإسماعيلي

فاز فريق طلائع الجيش على نظيره الزمالك في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، مما مكّنه من التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

أحرز الزمالك هدفه عن طريق أحمد عبد الرحيم إيشو في الدقيقة 79 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

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ونجح فريق طلائع الجيش، من تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء عن طريق محمد حمدي زكي، بعد انفراده بمحمود الشناوي، حارس مرمى فريق الزمالك.

يتواجه الزمالك وطلائع الجيش اليوم الأربعاء في منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.

تمكن الزمالك من تخطي عقبة بروكسي في دور الـ32 بالفوز عليه 5-2، بينما فاز طلائع الجيش على بورفؤاد بهدف دون رد.

يلعب الإسماعيلي ضد بنظيره السبت المقبل في ربع نهائي كأس مصر، بعد أن فاز على سموحة 2-0 في دور الستة عشر.